Selección Chilena sub 20

La Selección Chilena sub 20 sufrió una agónica derrota en lo que fue la segunda fecha del Sudamericano de la categoría que se disputa en Venezuela, en el que los dirigidos por Nicolás Córdova cayeron por 2-1 ante Uruguay.

A lo que fue este compromiso, el ex futbolista Rodrigo Goldberg desmenuzó el rendimiento del equipo de todos en Radio Cooperativa, en la que a pesar de la derrota, destacó a algunos futbolistas de ‘La Roja’ tras su desempeño ante los ‘Charrúas’.

“Me gustó algunos pasajes de (Emiliano) Ramos, el primer tiempo de (Ian) Garguez me gustó, jugó bien, (Iván) Román también, en general hacía atrás están bien”, partió señalando Goldberg

Por otra parte, el ‘Polaco’ mostró toda su preocupación por lo que ha sido el desempeño del atacante, Damián Pizarro en estos dos partidos de la Selección Chilena, en la que no ha sido gravitante en la delantera nacional.

Pizarro fue el capitán de ‘La Roja’ ante Uruguay | Foto: CONMEBOL

“Me deja muy preocupado lo de Damián Pizarro, muy pero muy preocupado, ya no es una casualidad, en el Panamericano no hizo ningún gol, ahora lleva dos partidos y cero gol”, apunta.

Finalmente, Goldberg remarca en que esta situación sin duda que es preocupante, ya que Damián Pizarro es el hombre denominado a marcar diferencias en el ataque, por lo que es su procedencia desde el fútbol italiano y hasta el momento, no ha podido lograr aquello.

“Es preocupante, porque es el hombre que hoy tiene el mejor cartel, el que marque las diferencias, pero no es así”, cerró.

El próximo partido de La Roja sub 20

La Selección Chilena sub 20 disputará su tercer partido por la fase de grupos este lunes 27 de enero, en el que ‘La Roja’ se tiene que enfrentar a Perú a partir de las 18:00 horas.