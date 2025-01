Hasta que llegó el día. El uruguayo Maximiliano Falcón rompió el silencio tras su abrupta salida de Colo Colo tras no presentarse a la pretemporada alba, lo que generó un mar de comentarios negativos contra el Peluca.

Lo cierto es que el defensor partirá al Inter Miami de Lionel Messi, luego que Blanco y Negro aceptara los 2,5 millones de dólares y la retención del 15% de su pase que le ofreció el elenco de David Beckham.

No obstante, el representante de Falcón, Gerardo Arias, no quiso hacer oídos sordos y no halló nada mejor que salir a defender a su representado y caerle a Arturo Vidal, que se encontraba visiblemente molesto con la situación de Falcón.

“Los uruguayos somos así; por eso ganamos tantas cosas y nos respetan en todos lados. Me molestó (lo que dijo Vidal), pero bueno, son cosas de los jugadores de fútbol”, expresó Arias.

Goldberg se va en picada contra el representante de Falcón

En la previa del partido entre la UC y Atlético Tucumán, Rodrigo Goldberg, ex futbolista y ahora comentarista de Cooperativa Deportes, sacó la voz y salió a responderle con todo al agente del zaguero charrúa.

“Los uruguayos somos así dice… Permítanme el chilenismo, pero qué hue… más chanta y versero”, comenzó diciendo el Polaco.

De grueso calibre fueron los dichos del Polaco Goldberg hacia Gerardo Arias | FOTO: Ramon Monroy/Photosport

“La verdad, con todo respeto, que se vaya a la chucha. A esos hue… los conozco hace miles de años, que se vayan a la cresta un ratito”, agregó.

“‘Los uruguayos somos así’, dice. ¿A quién le ha ganado ese hue…? ¿Cuándo ha pisado una pelota ese tipo? Y se hace de rogar, es un pelotudo. Anda a lavarte, hue…”, concluyó el ex Universidad de Chile.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo por la Serie Río de La Plata?

El choque entre el Colo Colo y Huracán está programado para este miércoles 15 de enero, a las 20:00 horas de Chile continental, en el Estadio Luis Franzini de Montevideo.