La Selección Chilena sub 20 sufrió un agónica derrota por la segunda fecha del Hexagonal final del Sudamericano de la categoría que se disputa en Venezuela, en el que ‘La Roja’ cayó por 2-1 ante la Selección de Paraguay.

Tras lo que fue este duelo, el ex futbolista Rodrigo Goldberg desmenuzó el compromiso en Radio Cooperativa el partido del equipo de todos, en la que habló en particular del mal momento del atacante Damián Pizarro, en donde dejó su comentario.

“Se nota que entra con ganas, las corre todas, pero no las agarra. Él necesita y quiere tanto hacerlo, que al final se apura, se ataranta y no llega al lugar en el momento indicado”, comenzó señalando Goldberg.

Agregando más a sus dichos, el ‘Polaco’ explica “en dos jugadas se tiró prácticamente de cabeza para agarrar la pelota y es porque efectivamente quiere lograrlo, está desesperado por hacerlo y eso no le permite tomar la mejor decisión, hacer la pausa cuando corresponde y se va equivocando en eso”.

Goldberg y la derrota de Chile

A lo que es esta dolorosa derrota en el cierre del partido ante los paraguayos, el hoy comentarista lamenta la falta de jerarquía, que hoy atenta a todas las categorías de la Selección Chilena.

“Un espanto, en el momento que tenías todo para 2-1, te hacen el 1-2, es increíble, una falta de jerarquía… nada que decir. Lamentable, se volvió a dar este signo que tiene las selecciones de nuestro país, sobre todo las menores, que no logran abrochar los resultados, que no logran marcar cuando lo tienen que hacer”, remarca.

Pizarro no ha podido mostrar un gran momento en La Roja | Foto: Photosport

Finalmente, Goldberg compara la diferencia de los partidos ante Argentina y Paraguay, en la que indica que Chile fue completamente superior en grandes lapsos del partido ante Paraguay, algo que no consiguió con Argentina, pero que aún así, no logró marcar diferencias para quedarse con el partido.

“Argentina era un equipo superior, no había nada que hacer y te ganó bien, pero este (Paraguay) no, este equipo no es superior a ti, no juega mejor que tú, no tiene mejores argumentos que tú, pero igual te gana. Acá es donde tienes que demostrar categoría, jerarquía y decir ‘listo, este partido lo tengo que ganar, jugando mejor y en algunos momentos con la presión’ y no supo ganarlo con ninguno de los dos”.

“Igual tenía formas de llegar, igual estaba mucho más claro de como llegar, no era algo tan azaroso, algo improbable. Chile era superior, absolutamente y lamentablemente no lo supo ganar, un partido que tenía que ganarlo, no lo supo ganar”, concluyó.