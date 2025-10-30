Con serios incidentes terminó la llave entre Lanús y Universidad de Chile por la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana. El conjunto argentino clasificó al ganar 1-0 la vuelta ante los azules tras un descarado error arbitral en el gol de Rodrigo Castillo.

Luego del pitazo final, los jugadores de ambos planteles armaron una verdadera batalla campal en el campo de juego, y es que los ánimos ya venían caldeados tras la ida jugada hace una semana en Santiago.

La intensa pelea que casi llegó a los golpes, sacó de quicio al relator para la señal argentina de ESPN, Sebastián Vignolo, quien se lanzó en picada contra la actitud de los azules, recordando lo ocurrido ante Independiente hace un par de meses en Avellaneda.

“Hay que saber perder… ah no, lo de la U de Chile en esta Copa… adentro y afuera, con público y sin público realmente… deberán tomar nota, y lo digo sin público porque Lanús hace una semana en Chile también lo sufrió. Por eso, deberá controlarse un equipo tan grande como la U de Chile”, lanzó el conocido relator de la señal internacional.

En resumen…

Clasificación con Polémica: Lanús eliminó a la U tras ganar 1-0 con un gol marcado por un “descarado error arbitral”.

Batalla Campal: El partido terminó con serios incidentes y una intensa pelea entre los jugadores de ambos equipos en la cancha.

Crítica de Vignolo: El relator Sebastián Vignolo de ESPN se lanzó contra la actitud de los jugadores de la U, pidiendo que “deberán tomar nota” sobre su conducta en la Copa.