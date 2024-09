Tras la victoria de la U ante Palestino en La Cisterna por cinco goles a cero, en el duelo de ida de la final regional de la Zona Centro Norte de la Copa Chile, ahora los azules se mentalizan en el duelo de revancha.

Para aquello, Gustavo Álvarez y tal cual lo informó BOLAVIP, no quiere mayores sorpresas y tampoco utilizará jugadores que han sumado pocos minutos. No, nada de eso y el argentino va con equipo casi estelar en la revancha ante los árabes.

Y decimos “casi”, porque habrá un jugador que ha hecho una gran temporada, pero que el DT decidió dejarlo fuera de este compromiso donde los azules buscarán abrochar el paso a las semifinales del certamen.

Se trata de Marcelo Morales, quien realizó un gran partido ante los tetracolores en el Coloso de la Panamericana, pero que curiosamente en esta pasada, el Bizcochito ni siquiera está citado.

El motivo por el cual Marcelo Morales no está citado ante Palestino

Si bien puede parecer curioso, para Álvarez tiene una razón lógica y es que el entrenador desea probar el equipo para el próximo partido, que es también ante Palestino, pero por el Campeonato Nacional.

Pero, ¿Por qué no estará este lunes? Y es que el ex estratega de Huachipato no quiere que se le escape ningún detalle y al saber que no contará con el Shelo el próximo domingo por acumulación de tarjetas amarillas, ve que no es necesario citarlo para este partido.

Es por eso, que su lugar en la cancha será ocupado por Matías Sepúlveda, en algo que sorprende a muchos y ante cualquier eventualidad, Antonio Díaz es la otra alternativa, ya que son las dos opciones con las que contará ante la suspensión de Morales.

Una forma bien especial de enfrentar un partido y por cierto de ir proyectando lo que viene. Una forma bien particular de administrar el presente y futuro de parte de Gustavo Álvarez.

El Tucu ocupará el lugar del Shelo Morales (Bolavip)

¿Cuándo vuelve a jugar la U?

Los azules, disputarán la revancha ante Palestino este lunes 9 de septiembre a las 19 horas en el Estadio Santa Laura. A los azules le sirve un triunfo, empatar o perder por cuatro goles para avanzar a la siguiente ronda de la Copa Chile.