Por qué no juega Fabián Hormazábal en Universidad de Chile ante Palestino por el Campeonato Nacional 2024

Universidad de Chile afrontará un compromiso de suma importancia en su lucha por el título del Campeonato Nacional. ¿El rival de turno? Palestino, equipo que viene de ser eliminado por la U en la Copa Chile.

A poco menos de una hora del inicio del encuentro entre los Azules y los Árabes, el técnico argentino Gustavo Álvarez confirmó la formación inicial.

Lo cierto es que el DT del Chuncho tuvo que realizar una modificación obligada respecto a lo que se preveía como el once de arranque ante el Tino Tino.

Fabián Hormazábal no juega ante Palestino

Es que el ex lateral de O’Higgins, Fabián Hormazábal, no fue parte del once y tampoco de la banca de suplentes del elenco laico, lo que tomó por sorpresa a los hinchas bullangueros.

No obstante, desde la Universidad de Chile salieron al paso e informaron la situación del jugador de 28 años.

“Lamentablemente, Fabián Hormazábal no será considerado para este partido tras presentar en las últimas horas una lesión muscular en su aductor”, aseveró el cuadro universitario en su cuenta de X (Ex Twitter).

Hormazábal queda fuera del partido ante Palestino | FOTO: Marcelo Hernandez/Photosport

Álvarez en desmedro de Hormazábal se decantó por mandar al terreno de juego del Estadio Nacional al defensor uruguayo Fabricio Formiliano.

¿Cuándo juega Universidad de Chile?

Universidad de Chile recibe esta tarde a Palestino en el Estadio Nacional, duelo válido por la Fecha 24 del Campeonato Nacional 2024 y que arrancará a las 17:30 horas en el coloso de Ñuñoa.