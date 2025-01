Junior Fernandes actualmente se desempeña en el Erokspor de la Primera División de Turquía. El jueves circuló información sobre un posible regreso del delantero de 36 años al fútbol chileno, específicamente a Palestino.

No obstante, finalmente el futbolista que fichó por Palestino fue Julián Fernández. El mediocampista de 29 años tiene pasado en el club e incluso se consagró campeón de la Copa Chile el 2017.

El entrenador del cuadro tetracolor, Lucas Bovaglio conversó con Deportes en Agricultura y aseguró que conoció el trascendido sobre Junior Fernandes cuando llegó al club este viernes.

De hecho, quienes trabajan en su cuerpo técnico le comunicaron: “Mis colaboradores me dijeron que salió en todos lados ayer, yo lo que interiormente pensaba, como regresa al club Julián Fernández, puede haber una conexión ahí para la confusión”.

Junior Fernandes no es opción en Palestino. (Foto: Photosport)

El nombre de Junior Fernandes no se habló en Palestino

En ese sentido, dejó claro que no existe interés por el ex jugador de la Selección Chilena: “Lo de Junior Fernandes no sé de dónde salió, fue un nombre que jamás hablamos en el club. No es un jugador que interese en Palestino”, expresó el DT del cuadro tetracolor”.

Bovaglio reiteró que el ex Universidad de Chile no es opción: “Junior Fernandes no es un nombre que hayamos hablado en Palestino. Hay puntos en común por ser Julián Fernández el que vuelve, pero honestamente no es real lo que trascendió”.