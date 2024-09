Ya pronto se cumplirá un mes, del triste suceso que protagonizó Cristóbal Campos Véliz, donde sufrió un duro accidente en su automóvil y en el cual, sufrió la amputación de gran parte de su pie derecho.

Una vez conocida la triste noticia, el apoyo del fútbol chileno ha sido transversal con el portero de San Antonio Unido y que desde luego, Universidad de Chile, club que formó en el profesionalismo al oriundo de Lonquén.

Y fue el propio timonel del cuadro de la Gaviota, Guillermo Lee, quien comentó en qué está el presente de Campitos, mientras se espera que comience el instante de su rehabilitación.

En diálogo con Redgol, Lee confirmó que la ayuda y el apoyo para el entretubos será compartido entre ellos y la U. “Estamos en conjunto con la U para participar en su recuperación, ellos nos pusieron a sus doctores a disposición”, confesó el presidente del cuadro del Litoral.

Además, manifestó todo el agradecimiento a la dirigencia de los azules y por cierto, a los hinchas, lamentando no poder responder todas las muestras de mensaje. “Michael Clark y Cecilia Pérez me llaman día por medio para saber cómo está. Sus hinchas igual, no puedo responderle a todos”, cerró Lee.

Lee, presidente del SAU (Instagram)

¿Cuántas temporadas estuvo Cristóbal Campos en la U?

Debutó por Universidad de Chile en la Copa Libertadores 2020 ante Inter de Porto Alegre en Brasil, pero fue en el año 2022 cuando tomó la titularidad. Estuvo en el club hasta finales de la temporada 2023.