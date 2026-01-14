Universidad de Chile no ha cesado su acción en el mercado de fichajes. Además de anunciar incorporaciones para la siguiente temporada, el conjunto estudiantil debe resolver algunas salidas en este período.

Una de ellas puede ser rumbo al torneo de ascenso: Deportes Puerto Montt tiene interés en una joya azul. ¿De quién se trata? Ya vistió los colores del elenco sureño en 2025.

Su nombre: Salvador Negrete. Según informó el medio partidario Delfines Hub, la figura de 19 años puede volver (a préstamo) al equipo que defendió en el último semestre.

“Está a la espera de una respuesta por parte de la directiva de Universidad de Chile para ver si cuentan con él para esta campaña. De no ser así, Salvador ya tiene clara su prioridad”, lanzó la publicación.

Luego, agregó: “Su intención es poder retornar al velero (…) el interés y el contacto del club con el jugador está confirmado… Y la directiva espera una respuesta”.

Salvador Negrete interesa en Deportes Puerto Montt. Dependerá de Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

El 2025 de Salvador Negrete fuera de Universidad de Chile

Durante su última campaña, el futbolista en cuestión disputó una totalidad de nueve encuentros con Deportes Puerto Montt. En dichos compromisos, no registró goles y entregó una asistencia.

Por el momento, Salvador Negrete se encuentra entrenando con el plantel profesional de Universidad de Chile. Tendrá que resolver su futuro a la brevedad. ¿Estará en el Lago Llanquihue?

