Universidad de Chile no ha cesado su acción en el mercado de fichajes. Además de anunciar incorporaciones para la siguiente temporada, el conjunto estudiantil debe resolver algunas salidas en este período.
Una de ellas puede ser rumbo al torneo de ascenso: Deportes Puerto Montt tiene interés en una joya azul. ¿De quién se trata? Ya vistió los colores del elenco sureño en 2025.
Su nombre: Salvador Negrete. Según informó el medio partidario Delfines Hub, la figura de 19 años puede volver (a préstamo) al equipo que defendió en el último semestre.
“Está a la espera de una respuesta por parte de la directiva de Universidad de Chile para ver si cuentan con él para esta campaña. De no ser así, Salvador ya tiene clara su prioridad”, lanzó la publicación.
Luego, agregó: “Su intención es poder retornar al velero (…) el interés y el contacto del club con el jugador está confirmado… Y la directiva espera una respuesta”.
El 2025 de Salvador Negrete fuera de Universidad de Chile
Durante su última campaña, el futbolista en cuestión disputó una totalidad de nueve encuentros con Deportes Puerto Montt. En dichos compromisos, no registró goles y entregó una asistencia.
Por el momento, Salvador Negrete se encuentra entrenando con el plantel profesional de Universidad de Chile. Tendrá que resolver su futuro a la brevedad. ¿Estará en el Lago Llanquihue?
En resumen:
- Voluntad del jugador: Según reportó el medio Delfines Hub, el jugador ya tiene clara su prioridad: si no es considerado por la U para esta campaña, su intención es retornar al equipo sureño.
- Interés desde el sur: El contacto entre el club puertomontino y el jugador está confirmado. En el sur aguardan por una definición de la dirigencia estudiantil.
- Presente en el CDA: Actualmente se encuentra entrenando con el primer equipo de Universidad de Chile, buscando convencer a Francisco Meneghini tras su paso por el profesionalismo en 2025.