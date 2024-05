Universidad de Chile tiene una joya en bruto en sus categorías juveniles. Luego de incorporarse al club en marzo de este año, un volante de tan solo 18 años comienza a generar altas expectativas en su país. Ya es un habitual en las nóminas de la selección sub-20 de su país.

Ese es el caso de Marco Oroná. El mediocampista charrúa deberá viajar a Uruguay para estar presente en los entrenamientos de su combinado entre el lunes 3 y el miércoles 5 de junio. Trabajará pensando en los próximos amistosos que La Celeste afrontará ante Australia y Estados Unidos.

Su buen momento en la U ha sido clave para conseguir estos llamados. Desde su arribo al club ha sido considerado como pieza estelar para Adrián Rojas, el actual DT de la categoría sub-21 del club. Su debut ante Chimbarongo enloqueció al entrenador.

Por ahora, el charrúa no ha sido considerado por Gustavo Álvarez para el primer equipo de Universidad de Chile. No obstante, puede ser cosa de tiempo ver al uruguayo en una nómina, aunque no tiene dura competencia. Nombres como Ignacio Vásquez y Agustín Arce también luchan por un ascenso.

Marco Oroná fue convocado por su país ante su nivel en Universidad de Chile.

Un sueño mundial

En dicha línea, Marcos Oroná se ilusiona con estar en el Sudamericano sub-20 de 2025. Dicha competencia se disputará en Perú y entregará cuatro cupos para el certamen más importante de la categoría: el Mundial. Se jugará el próximo año. en Chile.

Por ahora, la promesa de la U es bien considerada por el entrenador por Diego Pérez. El próximo desafío de la promesa uruguaya será estar en los duelos ante Australia y Estados Unidos, pactados para los días 5 y 11 de junio, respectivamente.

Cuándo juega Universidad de Chile

El siguiente partido de la U será ante Everton el domingo 2 de junio. Se disputará desde las 12:30 horas. En tanto, la categoría de Marco Oroná (sub-21) jugará contra Cobresal el sábado 1 del mismo mes desde las 11:00 horas.