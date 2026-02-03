Universidad de Chile espera por un anhelado retorno. Quizás, no sea en este mercado de fichajes, pero un formado en el conjunto estudiantil prometió volver al equipo de sus amores.

A sus 31 años, vive un complejo momento en su carrera: no será considerado por la institución dueña de su pase. Ante ello, su círculo cercano le busca una nueva casa deportiva. Ese es el caso de Igor Lichnovsky.

Como ha trascendido, el defensor central no está en los planes de Club América, por lo que no será parte de su plantel profesional. Si bien entrena con la categoría adulta, no será inscrito en la Liga MX.

¿Qué pasará con su futuro? Universidad de Chile no asoma en su horizonte. Es que según detalló el periodista Adolfo Peñaloza de TUDN México, el seleccionado nacional puede cambiar de continente.

“Un equipo de Turquía está interesado por el defensa chileno Igor Lichnovsky“, indicó en su cuenta de X. A pesar de brindar esa información, el comunicador no entregó el nombre de la escuadra en cuestión.

Igor Lichnovsky no asoma en el radar de Universidad de Chile. (Foto: Getty Images)

La promesa de volver a Universidad de Chile

Cabe consignar que en reiteradas ocasiones, Igor Lichnovksy aludió a su deseo de retornar al elenco laico. Sin embargo, no se han reportado negociaciones para concretar tal sueño.

Por el momento, el oriundo de Peñaflor tiene contrato vigente hasta mediados de 2027 con posibilidad de extenderlo por un año más. En caso de emigrar rumbo a Turquía, su vuelta a Universidad de Chile se dilatará.

