Una tremenda polémica se vive en las últimas horas dentro del fútbol chileno y todo esto por lo que es la realización del duelo entre Huachipato y Universidad de Chile, el que hasta día de hoy está en duda por la decisión del Delegado Presidencial.

Por este tema, el ídolo azul Diego Rivarola ocupó su espacio dentro del programa ‘F90’ de ESPN para hacer su feroz descargo a esta decisión de las autoridades, por las que no está para nada de acuerdo, debido a que hace unos días, se disputó un partido en el mismo recinto que albergará este compromiso.

“A mí me gustaría preguntarle a Eduardo Pacheco (delegado presidencial): ¿Por qué no mandaron a hacer el informe antes de que empezara el fútbol? La semana pasada se jugó un partido ahí”, parte indicando Rivarola.

Ahondando más en esta situación, el ex delantero indicó que considera más que extraño que justo previo a este partido aparezcan los problemas para no poder disputar este compromiso, debido a los informes que fueron entregados.

El duelo entre Huachipato y la U sigue en duda | Foto: Photosport

“Es extraño que justamente esta semana mandan el informe (de la Conaf). Y la semana pasada también tuvieron un partido”, agregó.

Concluyendo, Rivarola no tuvo pelos en la lengua en expresar de que estos problemas que afloraron en estos últimos días por parte de la autoridad, fueron para evitar la presencia de los hinchas de la Universidad de Chile para este duelo.

“Que digan directamente que tienen miedo de que la gente de la U vaya para allá. Lo que pasa es que no se quieren hacer responsables. Ese informe lo podía haber pedido la semana pasada. Se jugó también”, cerró.

En Síntesis