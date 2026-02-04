La programación del choque entre Huachipato y Universidad de Chile por la segunda fecha se ha vuelto un complejo dilema. Con apenas una jornada disputada, el torneo nacional nuevamente enfrenta problemas logísticos al momento de organizar sus partidos.

El duelo entre acereros y azules había sufrido un duro revés luego que la Delegación Presidencial de la región del Biobío decidiera rechazar la realización del partido debido al Estado de Excepción que rige en la zona tras los devastadores incendios que azotaron a varias comunas.

Sin embargo con el correr de las horas y en medio de un escenario lleno de incertidumbre, surgió una nueva posibilidad de realizar el encuentro entre siderúrgicos y universitarios en los próximos días tras una reunión que llevaron a cabo representantes de la Delegación Presidencial, la Seremi de Seguridad Pública, el club acerero y la ANFP.

Según informó Radio ADN, las autoridades propusieron jugar el duelo el día lunes 9 de febrero a las 17:00 horas en el estadio CAP sólo con público local y sin la presencia de hinchas azules.

Sin embargo, la propuesta no habría caído nada bien en la ANFP, quienes estarían presionando por jugar el duelo el día y a la hora previamente programada. Mientras tanto, en la U la idea tampoco gustó del todo, ya que estarían disputando dos duelos de la Liga de Primera en apenas cinco días, ya que el viernes 13 estarían enfrentando a Palestino en Santiago.

En resumen…