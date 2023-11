Universidad de Chile ha destacado en los últimos años en comprar jugadores en el mercado de pases con cartel de cracks pero que, simplemente, al colocarse la camiseta azul no rinden y son un completo fracaso. Eso pasó con el zaguero ecuatoriano, Eduardo Morante, quien fue un fiasco absoluto.

Morante llegó en 2012 desde el Emelec por petición expresa de Jorge Sampaoli, quien en su momento indicó que el zaguero era uno de los más destacados de Sudamerica. Sin embargo, su nivel estuvo lejos de eso y causó varios dolores de cabeza.

El ecuatoriano le costó a la U un total de 2 millones de dólares y el espigado defensa de 1.88 de estatura firmó un cuantioso contrato por 4 temporadas. Uno de los goles más caros para los azules, ya que sólo jugó 2 partidos y marcó un tanto.

“Es un reto grande en lo personal, espero responder con sacrificio y fútbol”, indicaba Morante tras firmar su contrato. Sin embargo, el defensa pasó lesionado y no rindió para nada dejando un triste recuerdo para los fanáticos de la U.

Eduardo Morante sufrió con las lesiones en la U y no demostró nada en el fútbol chileno (Photosport)

En una entrevista con el Diario Extra de Ecuador, Morante reconoció cosas sobre su paso por la U. “Fue un momento especial en mi carrera. Tenía 25 años y en Chile todos hablaban de mí, porque llegaba a uno de los equipos grandes de ese país (…) Lamentablemente, las lesiones no me dejaron brillar como esperaba y estuve 4 meses fuera de las canchas”.

Además, el zaguero también manifestó que “sí, claro, sentí la presión. Además de presión, sentía algo de vergüenza porque la U había pagado mucho dinero por mí y no estaba respondiendo como ellos esperaban.”.

Noche, fiesta, descontrol y desenfreno

Morante, luego de su paso por la U, estuvo en Liga Deportiva Universitaria, Deportivo Cuenca, El Nacional, Fuerza Amarilla y Mushuc Runa. El zaguero reconoció que la “noche” fue incidente en su carrera deportiva.

“No me cuidaba mucho, lo juro. Me gustaba mucho la noche, el alcohol, las mujeres. Eso me apartó mucho del fútbol”, reconoció en el programa Leyendas.

¿Cuál es el presente de Eduardo Morante?

Morante se retiró del fútbol a los 29 años en Fuerza Amarilla en 2017. El futbolista se vio envuelto en una polémica económica con una representante y se vio enfrentado a un juicio por una demanda por derechos de representación. La agente pedía el 50% de una venta a futuro.

“La demanda fue por 120 mil dólares (…) Muchas veces le pedí llegar a un arreglo económico, le ofrecí 50 mil dólares, porque era lo que le podía pagar, pero ella nunca accedió y producto de eso estoy insolvente y no puedo salir del país”, manifestó.

Morante trabaja como DT en una Escuela de Fútbol con su hermano y refuerza a equipos de barrio en Ecuador.