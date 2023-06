Este jueves, el plantel de Universidad de Chile volvió a los entrenamientos para comenzar a planificar la segunda rueda del Campeonato Nacional donde esperan mantenerse en la parte alta de la tabla de posiciones.

Y lo hicieron con toda la alegría del mundo para ponerse rápidamente a las órdenes del técnico, Mauricio Pellegrino y desde un comienzo dejar impresionados al estratega.

No obstante y al llegar al CDA, las redes sociales del club sometieron a varios jugadores del plantel a responder qué hicieron durante el breve período de vacaciones. Básicamente, la gran mayoría enfatizó que aprovecharon su tiempo para descansar.

Por ejemplo, el capitán Luis Casanova, quien fue papá hace algunas semanas, comentó que su tiempo lo ocupó entre “tratar de dormir, descansar y cuidar a mi hijo”, señaló el defensor.

Por otro lado, el lateral Yonathan Andía no tuvo problemas en indicar que solo se dedicó a “comer”, desde luego esgrimiendo una sonrisa. Misma temática que el volante argentino Emmanuel Ojeda, quien también dijo que se dedicó a “comer asado”.

Más aterrizado fue Leandro Fernández, quien dijo que “lo que más hice fue descansar, así es que estamos con todas las pilas. Ojalá nos vaya muy bien en esta segunda rueda“, señaló el Lokillo Azul. Otro que solo se dedicó a “dormir”, tal como él lo manifestó, fue el lateral Marcelo Morales, mientras que el goleador Cristian Palacios, afirmó que aprovechó de “descansar y estar con mi familia”.

Visión muy particular fue la de Juan Pablo Gómez, quien ocupó estos días para practicar y hacer lo que más le gusta que es tocar guitarra. Mientras que Nicolás Guerra, se mantuvo ligado al deporte y detalló que fue al gimnasio.

Lo llamativo y especial fueron Lucas Assadi y Matías Zaldivia. El diez de la U, quien estuvo en los dos microciclos de la Selección Chilena respondió con un “entrenar, no tuve vacaciones”. Por su parte, el ex Arsenal de Sarandí ironizó con un “¿Qué vacaciones? no tuve vacaciones”, respondiendo con una sonrisa de por medio.