Universidad de Chile ha tenido un sólido Mercado de Fichajes para la temporada 2026, donde los azules han incorporado jugadores de trayectoria y calidad que, seguramente, darán de qué hablar en este año.

Eduardo Vargas, Lucas Romero, Octavio Rivero y Juan Martín Lucero son las incorporaciones del cuadro azul que están a disposición de Francisco ‘Paqui’ Meneghini y que tratarán de ganarse un lugar en el once inicial del DT.

Lucero será el último refuerzo de la U. | Foto: Photosport

¿Podría haber un quinto refuerzo en Universidad de Chile? De momento, la idea está absolutamente descartada según informó el diario El Mercurio en su edición de este martes 20 de enero.

“No habrá más incorporaciones en la U. Francisco Meneghini completará cualquier ausencia con jugadores de la cantera”, apunta el citado medio y aporta que ni una posible venta de Lucas Assadi podría hacer cambiar dicho panorama.

Así las cosas, Universidad de Chile cierra el plantel de cara a la temporada 2026 donde tendrá actividad en la Liga de Primera, Copa Chile, Copa de la Liga y buscará meterse en la fase de grupos de la Copa CONMEBOL Sudamericana en marzo cuando tenga que enfrentar a Palestino en un vacío Estadio Nacional.

En síntesis

Eduardo Vargas y Juan Martín Lucero destacan entre los cuatro refuerzos de la temporada 2026.

El técnico Francisco Meneghini descartó la llegada de un quinto refuerzo según informó El Mercurio.