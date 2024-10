El ex entrenador de Cobreloa entregó detalles inéditos sobre el traspaso de "Turboman" al Romántico Viajero.

Desde la directiva de Universidad de Chile no quieren decepcionar a los hinchas azules en el próximo mercado de fichajes, por lo que buscarán concretar el retorno de uno de los grandes históricos de la institución laica en el último tiempo: el delantero Eduardo Vargas.

El actual jugador del Atlético Mineiro finaliza su vínculo con la escuadra brasileña en dos meses, situación que es mirada con atención desde Azul Azul.

Por el momento, el goleador de la Copa Sudamericana 2011 no ha recibido ninguna propuesta formal por parte desde la concesionaria que maneja los hilos de la U, pero de igual manera los simpatizantes azules se aferran a todo para el regreso de Vargas.

Los inéditos detalles del traspaso de Eduardo Vargas a la U

Si hay alguien que conoce de cerca a “Turboman” es Raúl Toro, ex técnico de Cobreloa y que dirigió al segundo goleador histórico de La Roja antes que partiera al Romántico Viajero.

Fue en conversación con Bolavip Chile que el experimentado nacional contó detalles del traspaso de Vargas desde los Loínos hasta el Chuncho.

“Con Cobreloa jugábamos con Everton de Viña del Mar de Nelson Acosta y le ganamos 3 a 0… Ese día, Vargas fue figura y la reventó”, recordó.

9 goles y 12 asistencias en Cobreloa le valieron a Vargas para dar el salto a la U | FOTO: Photosport

“Yo fui como Nerón porque tuve que poner dedito para arriba o dedito para abajo para ver si se iba o no a la U. No pude coartarle la libertad a un jugador, más encima que él se portó tan bien conmigo en Cobreloa y fue un regalón”, expresó el ex DT de Audax Italiano.

Por último, Toro indicó que “yo sería la persona más contenta si es que Eduardo Vargas volviera a la Universidad de Chile”.

¿Cuántos títulos ganó Eduardo Vargas en la U?

En dos temporadas, Eduardo Vargas obtuvo tres títulos con la U. Apertura y Clausura 2011 y la Copa Sudamericana en ese mismo año.