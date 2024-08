Ricardo Gareca se prepara para entregar una nueva nómina de La Roja. El DT revelará el listado de jugadores que enfrentarán a Argentina y Bolivia por Eliminatorias, lo que genera eco en Universidad de Chile.

Y es que un recordado capitán del club exigió a Marcelo Morales en la convocatoria. ¿De quién se trata? Roberto Reynero quiere ver al lateral izquierdo de 21 años representando al país.

Así lo expresó en conversación con BOLAVIP CHILE, destacando el nivel exhibido por el novel jugador en los azules. Realizó un hincapié en la carencia de figuras por la banda izquierda en el combinado nacional.

“Debería estar, no me extrañaría. Ojalá lo motiven con esa opción de que lo nominen. Ha hecho mérito, se ha anotado que ese desliz que tuvo con los dirigentes, de no arreglar con anterioridad, le hizo un bien”, comenzó indicando.

“Le está demostrando a la gente que es útil en la U. Estamos escasos de laterales izquierdos a nivel nacional. Aunque fuera alternativa, es una motivación y un pergamino para que él pueda decir: ‘Estoy para estar en la selección'”, agregó.

El recordado capitán de Universidad de Chile quiere ver a Marcelo Morales en La Roja.

Las ausencias de Universidad de Chile

Tras postular a Chelo Morales al combinado nacional, se refirió al próximo encuentro de Universidad de Chile. Principalmente, se enfocó en la baja que tendrá el cuadro estudiantil ante Cobreloa: Leandro Fernández se ausentará.

“Disminuye un poco, se sabe que Fernández no es tan goleador, pero es asistente. No es mezquino, es un jugador que complica al rival: marca y discute. Me interesa”, lamentó el referente azul.

“El Chorri Palacios se pierde un poco en el área, pero esta ahí cuando tiene que hacer los goles. Tenemos al goleador, con 10 tantos. No es malo a esta altura. Me imagino que le repercuten a la U”, finalizó.