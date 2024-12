El Campeonato Nacional tuvo un final de infarto luego de que Deportes Copiapó pese a estar descendido, le jugó un gran partido a Colo Colo en el Luis Valenzuela Hermosilla y uno que siempre le marca a los albos, Felipe Reynero, hizo un gol que no esperaba nadie.

El delantero conversa con BOLAVIP recordando ese gol que pudo ayudar a Universidad de Chile y reitera que un sueño familiar es vestir la camiseta azul alguna vez.

“La verdad que me encantaría jugar en la U, es un sueño, entre los más cercanos lo tiro hasta en talla: jugaría hasta gratis en la U”, aseguró.

Felipe es hijo de Roberto Reynero, capitán de Universidad de Chile, por eso sabe de pequeño lo que es el cuadro universitario, por eso agrega “así cumplo un sueño mío y el de mi padre (Roberto Reynero), y reitero que iría a jugar gratis”.

Consultado si alguna vez existió la posibilidad real de jugar en la U, responde que “estuvo sonando mi nombre después de mi campaña en Cobresal, y ahora que también anduve bien en Copiapó uno se ilusiona, pero la verdad es que se ve lejano”.

Roberto Reynero es el padre de Felipe.

Felipe Reynero mastica con un poco de decepción las pocas oportunidades que ha tenido en el fútbol chileno. “En mi posición siempre buscan extranjeros y uno dice traen jugadores de afuera, les pagan toneladas de plata y no rinden más que lo que podría rendir yo u otro jugador en esa posición, uno puede pedir mucho menos y hacer cosas mejores”, asegura.

El futuro de Felipe Reynero

“Estoy en Santiago esperando qué hacer, ya terminé vínculo con Copiapó, y sé que hay interés de Cobreloa, no he hablado con nadie, pero me interesa jugar allá, más ahora que llegó Mauro Pozo, el que me tuvo en San Antonio el 2009”, cerró.