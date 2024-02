Referente de la U sale al cruce contra Arturo Vidal: “Un picante no me preocupa"

Siguen los coletazos por la burla de Arturo Vidal contra Universidad de Chile. El curioso comentario del refuerzo albo se reveló en medio de su presentación de esta semana.

La propia cuenta de Colo Colo hizo público el comentario a momentos de llegar al estadio Monumental. “No se ve el estadio de la U”, apuntó el nacido en San Joaquín. Lo que desató la reacciones en el Romántico Viajero.

Así fue como Martín “Tincho” Gálvez el que se lanzó con todo al cruce del Bicampeón de América. “Un picante como Vidal no me preocupa lo que diga”, lanzó en diálogo con Bolavip Chile.

“La U es el equipo más querido del país, que representa a la Universidad más importante del país. Hay mucho académico y gente ilustrada que sigue a la U”, agregó el ex delantero.

“No me preocupa lo que diga un mal educado como Vidal, dudo que haya terminado el cuarto medio. Hasta sospecho que muchos lo ayudaron a sacar el tercero y cuarto. No está al nivel de Universidad de Chile, donde somos otra raza y otro nivel de personas”, remató.

¿Cuándo juega la U?

Este domingo 4 de febrero Universidad de Chile sigue su preparación en pretemporada y se enfrenta ante Huachipato a partir de las 12:00 horas. El próximo sábado se enfrentará a Everton, pero este partido esta en duda por la emergencia que se registra en la región de Valparaíso.