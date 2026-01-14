Hace algunos días, el paraguayo Lucas Romero fue oficializado como nuevo refuerzo de Universidad de Chile y luego tuvo su presentación en el Centro Deportivo Azul, donde respondió las preguntas de los medios de comunicación.

Tras ello, el mediocampista se trasladó junto a todo el plantel azul a Pirque para realizar la pretemporada bajo la dirección del técnico Francisco “Paqui” Meneghini.

Ahora, el jugador, que estuvo en la última nómina de la Selección de Paraguay, deberá ganarse un lugar en el once titular y convencer al estratega del Romántico Viajero.

Lucas Romero entrenando en Universidad de Chile | FOTO: Universidad de Chile

Regis Marques confesó cómo fueron las primeras gestiones de la U por Lucas Romero

Muchos se han preguntado cómo se iniciaron las conversaciones entre el entorno de Romero y la U. En conversación con el programa Los Tenores de ADN Deportes, el representante brasileño Regis Marques reveló un detalle poco habitual que marcó la llegada de su representado al club.

“Hablé con Manuel Mayo durante toda la negociación, todo fue coordinado con él”, comenzó explicando Marques.

Sin embargo, lo más llamativo llegó después: un contacto inesperado sorprendió al agente. “La verdad, la negociación por Lucas Romero fue rara porque me hablaron a través de mi Instagram, el scouting de Universidad de Chile me contactó allí. Primero hablé con ellos y luego me pasaron el contacto de Manuel Mayo”, confesó el agente.

