El día miércoles 14 de diciembre de 2022, el técnico argentino Mauricio Pellegrino fue presentado como el nuevo entrenador de Universidad de Chile para la temporada 2023, pese a que sus funciones ya habían arrancado días antes.

“Estoy acá porque estoy con ganas de aquí en adelante que podemos hacer un buen trabajo“, dijo el argentino durante sus primeras horas como entrenador estudiantil.

Y el inicio fue tranquilo, con partidos de pretemporada típicos de la época, donde los resultados fueron variados, pero al menos el discurso indicaba que había que sacar a la U adelante, considerando los últimos años del terror que vivieron en el Romántico Viajero.

Calmó las aguas e incluso, hubo reto y castigo a Leandro Fernández porque según el estratega, había hablado más de la cuenta en una entrevista haciendo una reflexión sobre los clásicos. Hay que hablar en la cancha, apuntó Pellegrino.

Pese a comenzar con derrota, la U con mucho pragmatismo fue manteniendo una línea a la cual le faltaban algunos intérpretes, que los tuvo a contar de la tercera fecha. Lucas Assadi y Darío Osorio, ya se ponían a completa disposición de el entrenador.

Los triunfos que ilusionaron a la U de Mauricio Pellegrino

Trabajadas, pero justas victorias ante Magallanes como local y O’Higgins como visita, para luego vencer como forastero a Curicó Unido, le permitieron a la U volver a ganar tres duelos seguidos, como hace mucho no ocurría.

Los problemas comenzaron ante Unión La Calera, cuando el planteamiento cementero complicó a los azules, quienes desde el banco no tuvieron una respuesta. Empate con Colo Colo como visita con olor a conformismo y una pálida actuación ante Deportes Copiapó, hicieron que asomasen las primeras críticas duras hacia Pellegrino.

El renacer ante Universidad Católica y Huachipato

Pese a la temprana eliminación en Copa Chile ante los rancagüinos, las mejores expresiones de la U en la era Mauricio Pellegrino fueron ante Universidad Católica y Huachipato, a los pocos días después. Tras el triunfo ante los cruzados, el Flaco batió un récord y era que la U terminaba la primera rueda con el mismo entrenador del inicio. Algo que se ratificó iniciando las revanchas, donde se venció a Huachipato como visita, líder de aquel entonces y que le permitió a los universitarios llegar a la cima.

Pero de ahí en más, vinieron las malas y muy malas. Todo lo logrado, la ilusión de pelear el título se esfumó. Comenzaron las primeras diferencias con la dirigencia, quienes optaron por no reforzar al equipo y solo trajeron a un lesionado Vicente Fernández. Por si fuera poco, Darío Osorio fue vendido a Dinamarca, a días del cierre del libro de pases en Europa y a pocas jornadas del Superclásico, pasó lo que temía el estratega y no pudo potenciar su plantel.

Los resultados fueron de lo peor y la crítica apuntaba al ex Vélez Sarsfield, quien no lograba encontrar la ruta de los buenos resultados y de ser primeros, la U descendió varios puestos en la tabla.

Pocas oportunidades a los jóvenes, quienes al mínimo error eran sustituidos y por cierto, la credibilidad en la interna se fue perdiendo en él, donde los argentinos y uno que otro jugador, se lo bancó hasta el final.

Y recordada será su conferencia de prensa tras caer ante Copiapó en septiembre, cuando todos daban fuera al estratega. “Se nos exigen resultados de un equipo grande, pero en muchos aspectos de la institución, por momentos del pasado, por momentos del presente, hay muchas cosas para trabajar, entonces hay que ser congruentes entre la expectativa que genera la U. Yo tengo dignidad porque estoy poniendo la cara“, reconoció en aquella ocasión.

Tras caer ante Copiapó, todos pensaban que Pellegrino se iba de la U (Photosport)

Universidad de Chile decide no renovar a Mauricio Pellegrino

Los azules se quedaron sin clasificar a una copa internacional y salvo una nueva victoria ante la UC y en el cierre ante Ñublense, poco hubo para aplaudir y entusiasmar. Es más, el propio presidente de los azules, Michael Clark lo dijo tras el último partido del trasandino, “efectivamente tenemos un técnico de lujo, muy trabajador, muy buena persona, pero en el fútbol a uno lo valoran por lo que obtiene, no lo por lo que es. Terminar el torneo en la posición en que estamos no es lo que todos queríamos y nosotros queremos tomar un nuevo rumbo“, lapidando así toda intención del hincha por querer que el estratega continuase.

Finalmente, Mauricio Pellegrino no fue renovado y marchó de la U, firmando su finiquito el día 11 de diciembre y despidiéndose ovacionado en el Estadio Santa Laura jornada en la que no se vistió con el buzo institucional, si no con su propia indumentaria, querido por los hinchas, odiado por la crítica. Encendió el motor de su vehículo y cruzó la cordillera por tierra, para iniciar su nueva vida, alejada de la U.

Pellegrino, en su último partido como DT azul (Photosport)

¿Cómo fue la campaña de Mauricio Pellegrino en la U?

Cerrado el ciclo de Mauricio Pellegrino como entrenador de Universidad de Chile, es necesario realizar el desglose de su campaña entre Campeonato Nacional y Copa Chile, donde con los diez goles a Deportes Chimbarongo, en algo se decoró una campaña que fue mediocre.

En total, dirigió 32 compromisos oficiales con 12 triunfos, 8 empates y 12 derrotas. En total, su equipo anotó 50 goles y recibió 48 conquistas. El promedio de su campaña fue de 45,8%.