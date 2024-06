Revelan que Darío Osorio rechazó jugar en este club antes de llegar a Universidad de Chile: "No quiso"

Darío Osorio es uno de los grandes orgullos del último tiempo de Universidad de Chile. Además de aportar económicamente (el FC Midtjylland paga su transferencia en cuotas hasta 2026), los hinchas azules siguen recordando con cariño a su canterano. Sin embargo, la historia del zurdo pudo ser muy diferente.

Y es que su madre, Alicia Osorio, reveló que el delantero de 20 años pudo formarse en Santiago Wanderers. En conversación con MEGA, destapó que el propio jugador rechazó jugar en el equipo porteño. ¿La razón? No quería dejar su casa en Hijuelas.

“Héctor Robles lo vio y nos dijo que lo lleváramos a una prueba a Mantagua. Lo llevamos una vez y se puso a llorar, no quiso. Le dijeron que se tenía que quedar allá y tenía ocho años. Era pequeñito”, comenzó indicando la madre del formado en la U.

En dicha línea, la progenitora de la promesa chilena también sorprendió al indicar que su paso a la U tampoco era algo concreto. Ella tenía temor por dejar partir al pequeño Darío a la capital del país. Un mundo completamente distinto. “No podía dejarlo que se fuera tan chiquito. Había cumplido recién 11 años”, agregó.

Darío Osorio no quiso jugar en Santiago Wanderers. Años más tarde llegaría a Universidad de Chile.

Su salida de Universidad de Chile

A su vez, Alicia Osorio se refirió a la salida de Darío Osorio desde Universidad de Chile. Desde la agencia de representación le advirtieron al jugador: era el momento para emigrar. Finalmente, terminó inclinándose por partir al FC Midtjylland de Dinamarca en agosto de 2023.

“Don Pablo (Lecler), que es el representante, decía: ‘Es que él tiene que avanzar. Si él quiere ahora, será ahora’. Cuando tomó la decisión y nos dijeron que era a más de 10 mil kilómetros, dijimos que no iba a aguantar. Lo encontramos feliz allá, porque la gente lo ve, lo conoce, pero no le pide fotos. Vive tranquilo. No le gusta mucho la exposición”, cerró.

Cuándo juega la U

El siguiente partido de la U será ante Municipal Puente Alto por Copa Chile. Se jugará el lunes 17 de junio en horario por confirmar en el Estadio Nacional.