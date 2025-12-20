Universidad de Chile se alista a cerrar un ciclo: el adiós de Gustavo Álvarez es inminente. Tras dos temporadas en el cargo, el entrenador argentino está a detalles de finalizar su estadía en la institución.

Si bien tiene contrato vigente hasta diciembre de 2026, negoció su salida con Azul Azul y ya habría un acuerdo para concretar la despedida. No pagaría la totalidad de su cláusula de rescisión.

A pesar de que esta se fijó en 1,2 millones de dólares, El Mercurio reportó que el DT desembolsará una cifra mucho menor. Incluso, no llegaría ni a la mitad de lo pactado entre las partes.

Según indicó el medio citado, el monto asciende a 500 mil USD y será depositado en cuotas. De esta manera, Universidad de Chile le pone punto final a una etapa que pudo ser dorada.

A su vez, la vía está despejada para el arribo de su reemplazante. Si no hay sorpresas, durante los próximos días se tendría que oficializar la llegada de Renato Paiva a la banca universitaria.

Gustavo Álvarez se prepara para decirle adiós a Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

El paso de Gustavo Álvarez por Universidad de Chile

Desde su desembarco en la escuadra azul, el director técnico en cuestión dirigió una totalidad de 93 encuentros. En dichos compromisos, registró 53 victorias, 20 empates y 20 derrotas.

Cabe consignar que se coronó campeón de la Copa Chile 2024 y de la Supercopa de Chile 2025. Asimismo, avanzó hasta semifinales de la Copa Sudamericana 2025 y dejó una importante deuda: el título de la Liga de Primera.

En resumen:

Uno de los puntos más complejos de la negociación era el pago de la cláusula de rescisión, que originalmente ascendía a 1,2 millones de dólares. Sin embargo, las partes lograron un consenso mucho más favorable para el DT: