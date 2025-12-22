Universidad de Chile sorprendió con una importante novedad sobre su nuevo director técnico. ¿Qué pasó? El conjunto laico agregó un tercer candidato para reemplazar a Gustavo Álvarez.

Si bien Renato Paiva es el nombre que toma más fuerza para asumir el desafío y tras él asoma Francisco Meneghini, hay un DT que puede irrumpir inesperadamente. Al menos, así lo reveló El Deportivo de La Tercera.

Según destacó con bombos y platillos el medio mencionado, el “tapado” de Azul Azul es Marcelo Méndez. Actualmente, dirige a Montevideo City Torque en la Primera División de Uruguay.

“El tercer postulante a la banca de Universidad de Chile es Marcelo Méndez (…) El adiestrador uruguayo es la carta bajo la manga que tiene Manuel Mayo“, comenzó señalando el sitio.

Luego, se explicó por qué su opción toma fuerza en los estudiantiles: “Tiene 44 años y su dibujo táctico favorito es 4-3-3. Convenció al gerente de Azul Azul por su juego ofensivo“.

Marcelo Méndez fue vinculado a Universidad de Chile. (Foto: Montevideo City Torque)

Un punto a favor: el tapado de Universidad de Chile

Finalmente, se dejó en claro que hay otra razón por la que cúpula universitaria no ve con malos ojos su contratación. El charrúa es de bajo perfil y no sería sinónimo de conflictos.

“Sabe adecuarse a los vaivenes del mercado (…) y no tiene problemas en que se venda un jugador si la realidad del club así lo exige“, concluyó la información sobre la nueva alternativa de Universidad de Chile.

En resumen:

El actual DT de Montevideo City Torque ha ganado terreno en las últimas horas debido a tres pilares fundamentales que encajan con la visión de la dirigencia: