Roberto Reynero como mítico capitán de Universidad de Chile manda su mensaje directo: qué Matías Fernández juegue con la azul del Romántico Viajero en 2024.

El “Príncipe” cree que la directiva de Azul Azul debe ir por Matías Fernández para suplir al lesionado Juan Pablo Gómez, quien hasta abril no podrá jugar con Universidad de Chile.

El exjugador de U en diálogo con Bolavip cree que se debe hacer todo para traer a un lateral de categoría para ir por el título en 2024.

“O sea, si están las lucas, que vayan de cabeza por Matías Fernández, que es un muy buen jugador, y si no algún jugador de las inferiores, aunque no sé si habrá alguien”, indicó Reynero.

Matías Fernández -izq- podría llegar a Universidad de Chile (Photosport)

Reynero sabe que es una tarea titánica traer a un buen jugador para la U y, además, recalcó que en esa posición de lateral derecho no basta sólo con Fabián Hormazábal.

“Yo creo que lo más lógico ahí es que traten de hacer una gestión, no sé cómo estarán las lucas de Matías Fernández en Ecuador, pero si tienen ese nombre en la U no creo que sea traer por traer. A mí, me parece un buen jugador. Ojalá que vayan por Matías Fernández”, agregó.

¿Qué nombres además de Matías Fernández maneja la Universidad de Chile para suplir a Juan Pablo Gómez?

Ayer, Bolavip Chile entregó la lista de 3 laterales derechos que tiene en la carpeta la gerencia deportiva de la Universidad de Chile para suplir a Juan Pablo Gómez.

Además de Matías Fernández, el equipo tiene a otros dos valores del fútbol chileno.

El primero de ellos es Joaquín Gutiérrez, quien estuvo a una firma de llegar a la U a principios de 2024, pero como fue al Preolímpico se complicó todo.

Luego, está la alternativa de Nicolás Fernández, aunque en la prioridad no es la más importante y sólo figura como un posible.

¿Qué opciones tenía en la cantera Universidad de Chile en el lateral derecho?

La U tuvo a dos opciones claras que podían cumplir esa función. Sin embargo, el DT Gustavo Álvarez luego de ver la pretemporada y evaluar a sus futbolistas decidió dejarlos partir por nuevas chances.

José Matías Fernández y Daniel Navarrete podrían haber tenido su chance a última hora en el cuadro estudiantil, pero seguirán su carrera fuera del club en 2024.