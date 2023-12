Rodrigo Echeverría se transformó en uno de los jugadores de la selección chilena que más destacó en el 2023. El volante dio el salto de Everton a Huracán y logró afianzarse en el fútbol argentino.

Pese a ser su primera experiencia en el extranjero el ‘Eche’ se afianzó en el Globo y fue clave en el equipo de Diego Martínez. A tal punto que hoy existe una importante chance de llegar a Boca Juniors.

Rodrigo Echeverría se formó en la U y quiere su revancha en el club de sus amores (Foto: Photosport)

“Me dio mucha seguridad para tomar la decisión de cambiar de equipo. Si se llega a dar sería genial. Sería un salto importante en mi carrera pero eso lo ve mi representante”, reconoció en ‘Todos somos técnicos’ de TNT Sports.

El día en que Rodrigo Echeverría rechazó a Colo Colo

Pero Rodrigo Echeverría reconoció que su llegada a Argentina no estuvo ajena a complicaciones. Incluso habló sobre el día en que desde Colo Colo intentaron ficharlo.

“Yo quería dar el salto. Estaba en Chile pero no tenía tantas opciones de jugar. Hubo un momento en el que solo quería cambiar de club. Fue en ese momento en que me llegó una oferta de Colo Colo pero dije que no”, expresó el jugador de 28 años.

Por lo mismo, Echeverría reconoció que entre sus planes esta volver a Universidad de Chile para ganarlo todo. “Quiero mi revancha en la U para consolidarme y conseguir cosas. Soy hincha desde chico. Toda mi familia es de la U. Soy agradecido del club y de los hinchas”, sentenció.

¿Dónde jugará Rodrigo Echeverría en el 2024?

Hasta el momento se indica que el volante nacional tiene contrato por toda la próxima temporada en Huracán. Su nombre aparece en el mercado de fichajes y suena fuerte en Boca Juniors. Pero también existe la opción de sumarse a Racing Club con Gustavo Costas.

Lo complicado de una posible salida es que Huracán hará opción de compra del 80% de su carta y no está en sus planes reforzar a rivales del fútbol argentino. Salvo que paguen lo exigido. Pero David Garzón, presidente del club, ya avisó que “será caro” sacarlo de la institución.