El ex jugador de Universidad Católica y actual comentarista deportivo salió a aclarar sus polémicos dichos sobre Charles Aránguiz y Marcelo Díaz.

Universidad de Chile tuvo una fecha importante dentro del Campeonato Nacional, en el que los ‘Azules’ se jugaron el todo por el todo ante Universidad Católica, en una nueva edición del Clásico Universitario. ¿El resultado final? 2 a 1 a favor de los de Gustavo Álvarez sobre los de Tiago Nunes.

Los goles de Charles Aránguiz y Matías Zaldivia en el Estadio Santa Laura-SEK le devolvieron el alma al cuerpo a los hinchas de la U, quienes veían como Fernando Zampedri les aguaba la fiesta.

Pero el post partido también dejó cositas. Unas polémicas declaraciones de Rodrigo Gómez, campeón con los Cruzados, en conversación con Bolavip Chile no pasaron desapercibidas entre los fanáticos del Romántico Viajero, donde el ex seleccionado chileno salió juzgar la lentitud de Charles Aránguiz y Marcelo Díaz, dos referentes azules.

Rodrigo Gómez sale al paso de las críticas de los hinchas de la U

Este lunes, en el programa Metrópolis Central de Radio La Clave,el ex zaguero del cuadro de “La Franja”, salió a responder las múltiples críticas que le han hecho en las últimas horas los simpatizantes Azules tras sus fuertes dichos.

“Lo que dije yo es que claramente que Charles Aránguiz y Marcelo Díaz no pueden jugar solos en el mediocampo porque son jugadores de buena técnica pero que son lentos. A esta altura del partido ya no tienen la movilidad a una Universidad Católica que es bastante del montón”, indicó Gómez.

Aránguiz y Díaz se terminaron quedando con una nueva edición del Clásico Universitario | FOTO Jonnathan Oyarzun/Photosport

Además, el ahora comentarista deportivo salió a criticar a quiénes reprueban sus logros deportivos para realizar una opinión. “¡Qué ridículo! Yo debo tener muchos menos logros que muchos jugadores, pero eso no me inhabilita para opinar. Además, lo que dije el viernes previa al partido fue lo que pasó en el primer tiempo porque a Charles Aránguiz y Marcelo Díaz no le alcanzaba para copar todo el mediocampo”, agregó.

“Yo lo voy a repetir. Con todo lo acertado que ha sido Gustavo Álvarez en la U, el planteamiento del primer tiempo fue pésimo. ¿Por qué? Ya lo dije, con Díaz y Aránguiz no le alcanza para cubrir que estaba Farías, Zuqui, Gentil y Cuevas”, concluyó.

¿Cuáles son los dos partidos que le restan a la U en el Campeonato Nacional?

Los dos partidos que le restan a la U en la presente temporada 2024, al menos por el Campeonato de Primera División, son ante Ñublense en condición de visitante y cierra el torneo frente a Everton como local.