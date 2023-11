Rodrigo Ureña revela insólita situación que vivió en su paso por Universidad de Chile: "No me explico que..."

El volante nacional Rodrigo Ureña hizo noticia en los últimos días tras conseguir el campeonato junto el Universitario de Perú en lo que fue su polémica final ante Alianza Lima, en la que el jugador chileno se alzó como una de las grandes figuras del conjunto crema

En esta jornada, el mediocampista del conjunto peruano conversó con el programa ‘Futuro Fútbol Club’ de Radio Futuro y dio detalles de lo que fue su paso por la Universidad de Chile, en la que evidenció una polémica situación que vivió vistiendo la camiseta de los ‘Azules’

“El tema en la U fue complejo en lo personal, yo cuándo salgo a préstamo de la U, no sé si hay un jugador que salga a préstamo de la U y salga a ser campeón jugando todos los partidos, no me explico que salga un jugador de la U a ser campeón con Cobresal, a los seis meses le toque volver, ganando la mitad del sueldo de lo que ganaba y no jugar”, comenzó señalando Ureña.

Siguiendo en ese punto, el volante nacional indicó que su paso por la U queda en el pasado y habla de uno de los grandes problemas que existe en el fútbol chileno, en la que indica que se le brindan más oportunidades a los jugadores extranjeros que a los nacionales.

Rodrigo Ureña en su paso por la U | Foto: Photosport

“En ese orden de cosas, eso para mí es pasado, pero siento que el futbolista chileno no tiene las misma oportunidades o la misma prensa que el futbolista argentino, uruguayo, que va a Chile a jugar, es una realidad y estamos claros”, explicó.

Sobre su gran presente, el volante de 30 años indica que ve muy lejano una vuelta al fútbol chileno en un corto plazo “no veo muy cercano que yo vuelva a Chile, yo tengo tres años más con Universitario y también me llegaron otras opciones de Ecuador, de Colombia también”.

Siguiendo con eso, el jugador dejó en evidencia que en los últimos mercados fue buscado por distintos equipos del fútbol chileno, pegando portazos a los clubes que fueron por él y en la que explicó su razón.

“De Chile me han venido a buscar muchas veces, si no me alejo que cuatro veces equipos grandes de Chile me vinieron a buscar, pero no quería volver a Chile, porque yo quería competir a nivel internacional”. detalló.

Finalmente, Ureña habló sobre lo que es el futbolista chileno, en la que hizo un llamado importante para que cada uno de los jugadores nacionales se crea el cuento y confíe a tope de sus características para poder conseguir grandes cosas.

“El futbolista chileno tiene mucho talento y un corazón, desde que estoy en el extranjero lo que más me resaltan es eso, que uno juega de manera distinta y con pasión. El chileno tiene que creerse más el cuento y confiar más en sus habilidades”, cerró.