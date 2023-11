En el fútbol, se pueden esperar muchas cosas sobre todo cuando se enfrentan dos equipos denominados como archirrivales. Eso ocurrió en Perú en la final de la Liga 1 en aquel país, entre Alianza Lima y Universitario.

Luego del uno a uno en la ida, la vuelta se jugó en el Estadio Alejandro Villanueva, conocido popularmente como Matute, donde la escuadra de los Íntimos son locales. No obstante, el cuadro crema se impuso por dos tantos a cero para coronarse como campeones del fútbol incaico.

En los monarcas, jugó todo el partido el mediocampista nacional y ex Universidad de Chile, Rodrigo Ureña, quien junto a sus compañeros tuvieron que vivir un lamentable episodio, pero que no fue impedimento para desatar toda la alegría por el campeonato conseguido.

Pues bien, demostrando todos los valores habidos y por haber, una vez finalizado el encuentro que favoreció a la U con goles de Edison Flores y Horacio Calcaterra, apenas se escuchó el pitazo final, ¡oh! se cortaron las luces del estadio.

Una demostración antiética y antideportiva total del cuadro de Alianza, a lo que muchos llaman “folclore” del fútbol, pero que no fue motivo para frenar la alegría y las celebraciones de los nuevos campeones peruanos.

“Dale U, grande hay uno solo”

Los jugadores cremas dirigidos por el uruguayo Jorge Fossati lejos de amedrentarse por esta penosa situación, celebraron a rabiar y se iluminaron con las luces de sus teléfonos móviles, como también de las bengalas que encendieron sus fanáticos.

Solo había espacio para celebrar y la emoción, como la manifestó el jugador Piero Quispe, quien en declaraciones que recogió Libero, dio rienda suelta a la alegría por el título conseguido, la estrella 27.

“Siempre confíe en este grupo y más en las malas cuando estábamos en mal momento. Siempre supimos levantarnos. ahora solo quiero celebrar. Gracias (a los hinchas) por confiar en nosotros Y dale U, grande hay uno solo“, dijo el futbolista.

¿Cuándo será la premiación?

Más allá del júbilo y lo que pudieron celebrar, Universitario no recibió la copa que los acredita como campeones. No obstante y a través de un comunicado, la LFP señaló que las garantías no estaban brindadas para llevar a cabo la ceremonia y que todo se realizará este domingo, en el Estadio Monumental de la U.

El comunicado de LFP (Captura)

Revisa los goles y el despiadado acto de la gente de Alianza Lima