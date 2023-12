Universidad de Chile sigue en la búsqueda de un técnico para la temporada 2024, toda vez que Mauricio Pellegrino no continuará al mando del equipo el próximo año tras una campaña con más malas que buenas.

Si bien uno de los nombres que más fuerza toma para dirigir a los azules es el de Gustavo Álvarez, técnico campeón con Huachipato esta temporada, hay otros candidatos que dan vuelta en la órbita de los azules.

Uno que se ofreció sin asco alguno para dirigir a la U es Ronald Fuentes, ex entrenador de Unión Española quien tuvo una irregular campaña con los hispanos, pero que la cerró de gran manera dejando sin título a Colo Colo y Cobresal.

En conversación con El Deportivo del diario La Tercera, Fuentes confesó que feliz iría a Universidad de Chile y no solo eso, sino que lo sortearía de manera positiva tras la experiencia que ha adquirido a lo largo de los años.

Ronald Fuentes se ofrece a dirigir a la U. | Foto: Photosport

“Es bueno que mi nombre suene ahí y ojalá algún día se pueda concretar. Iría feliz, no tengo ninguna duda de que me iría bien en la U”, fueron las palabras con las que Ronald Fuentes abrió los fuegos.

No solo eso, el ex jugador de Universidad de Chile complementa diciendo que “No es por agrandarme, pero algo bueno que yo tengo es que sigo formando”, añadió.

¿Llegará? Lo cierto es que la lista de candidatos para llegar a Universidad de Chile es larga y ahora se juega contra el tiempo, ya que la pretemporada de la U está a la vuelta de la esquina y no quieren repetir errores del pasado.

El 2023 de Ronald Fuentes

El ex técnico hispano ganó 10 partidos, empató 9 y perdió 11 en el Campeonato Nacional 2023, rematando en el décimo lugar y dejando sin copas internacionales a Unión Española para la temporada 2024.