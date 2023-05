Ronnie Fernández rompe el silencio tras su bullada salida de la U: “Se me criticaba más a mí que a jugadores que no tenían ni minutos"

El hoy delantero nacional que milita en el Bolívar de Bolivia, Ronnie Fernández rompió el silencio hace algunos instantes tras lo que fue su paso por la Universidad de Chile, en la que protagonizó una bullada salida del club.

Uno de los temas por el cual más fue consultado el atacante en Radio ADN fue sobre el cuestionado rol de líder que tomó en los ‘Azules’, del cual asegura no haberse arrepentido y dejó una frase para la polémica en base a ‘cosas que pasaron’ dentro del club el año anterior.

“¿Qué hubiese pasado si no tomaba ese rol? Es ponerse a ser subjetivo, imagínate la tomaba fácil, es difícil porque en la interna conversa ‘imagínate no hubiera sido así’ y quizás me hubiese mantenido en la sombra como llegué y no hubiese existido alguien que al menos se hiciera cargo de algunas cosas que pasaron, que no tengo por qué revelar” comenzó indicando Fernández.

Siguiendo en esa línea, el espigado delantero señaló que de cierta forma consideraba injusta la critica que se le hacía a su trabajo en la U, siendo que él siempre daba la cara y buscaba mejorar las cosas dentro del equipo a pesar del mal momento.

Ronnie Fernández fue capitán de la Universidad de Chile | Foto: Photosport

“Se me criticaba más a mí que a jugadores que por ahí no tenían ni minutos. Entonces que esperaban, ¿Qué yo no hiciera nada o que intentara hacer algo? Yo prefiero ser de esos que prefiere intentar algo, no quedarme con el que pudo ser, después y el tiempo dirá si es para bien o para mal”, explicó.

Resumiendo lo que fue su paso por la U, considera que fue algo muy extraño de ser un jugador importante para el equipo en el inicio del torneo a ser denominado como uno de los peores jugadores que pasó por la U, pero tiene claro que esto es algo que forma parte del fútbol.

“En la U llegué siendo un superhéroe y terminé siendo el peor refuerzo de toda la historia. Es un sube y baja que el futbol te entrega partido a partido, creo que por ahí si hubiera tenido un par de jugadores como los que están en la zaga de la U, que por ahí se ve un equipo más fuerte, quizás la historia hubiera sido distinta o quizás no”, detalló en Radio ADN.

Finalmente, Fernández deja muy en claro que está muy feliz en su retorno al fútbol boliviano con el Bolívar, club con el cual hoy en día se encuentra muy bien posicionado en lo que es la fase de grupos en la Copa Libertadores.

“Acá vine a un equipo en donde no tengo que venir a hacerme responsable de más cosas que patear un penal, por ejemplo. Donde es un equipo que está preparado y pelea todos los años para ser campeón y que hoy tiene un enfoque en la Copa Libertadores, en donde hoy estamos bien”, finalizó.