Ronnie Fernández recuerda su paso por la U y se borda una estrella: “Si un par de jugadores no tomábamos la bandera, no sé si hubiésemos descendido o mantenido”

Dentro de lo que fue la última campaña de la Universidad de Chile, sin duda que uno de los jugadores más criticados durante dicha temporada fue el delantero, Ronnie Fernández, quien pasó de tener una relación de amor con la hinchada al odio puro, en la que los fanáticos pedían a gritos su salida del club, algo que termino ocurriendo.



En esta jornada y tras mucho tiempo sin romper el silencio, el delantero nacional que hoy milita en el Bolívar de Bolivia conversó con Radio ADN y desmenuzó lo que fue su paso por la Universidad de Chile, en la que fue radical y señaló que, si él y un par de jugadores no hubieran tomado el rol de líderes dentro del equipo, muy probablemente la U hubiera descendido.



“Lo de la U fue una situación muy particular, fue algo que independiente de todo lo negativo, para mí fue muy grato el aprendizaje, creo que, si no hubiésemos tomado esa bandera un par de jugadores, yo no sé si la U no hubiese descendido o no se hubiese mantenido”, comenzó señalando Fernández.



En esa línea, el hoy atacante que la rompe en el fútbol boliviano declaró que se fue tranquilo de lo que hizo en la Universidad de Chile, ya que asegura haber dejado todo por el equipo y tiene claro que las puertas en los ‘Azules’ no las tiene cerradas.

Ronnie Fernández habló de lo que fue su paso por la Universidad de Chile | Foto: Photosport



“Es como se dice ‘cuando uno deja y entrega todo’, uno se va con la paz y tranquilidad de poder mirar a todo el mundo de frente, yo en verdad no me arranque de ninguna parte, el mejor del contacto es el que tengo con mis compañeros y la gente del club, sé que las puertas no las tengo cerradas, no me despidieron y no me echaron por atrás, fue una conversación muy plena y clara con la gente del club. Siempre estuve, siempre di la cara dentro y fuera de la cancha”, confesó.



Otro de los temas que abordó el delantero nacional fue sobre las duras críticas que recibió en un momento por las redes sociales, en la que explicó que fueron muy dañinas para él, pero que en la calle siempre recibió cariño y se quedó con los aplausos que recibía en cada partido de la U.



“Las redes sociales son un arma de doble filo, que están siempre para hacer más daño que para aplaudir cosas. En la calle jamás sentí una falta de respeto por parte de la hinchada de la U, es más, al contrario, en el estadio hasta el último día siempre fui uno de los más aplaudidos y eso es impagable e inolvidable.

Estuvimos en una semifinal de Copa Chile, nos salvamos tres fechas antes, que hace dos o tres años estábamos hace el último día. Pudo haber sido mucho peor”, declaró en Radio ADN.



Finalmente, Fernández habló sobre el gran poder mediático que tienen equipos como la Universidad de Chile en nuestro país, en la que sin pelos en la lengua confesó que cuando el equipo anda mal, vende más que cuando anda bien.



“Yo creo que sí y esto lo quiero decir sin ninguna intención de faltar el respeto a ningún club, la U es un equipo que vende mucho mediáticamente, demasiado, no sé si es el equipo que más vende. Cuando la U está bien, no sé si es bueno para el mundo periodístico que esté bien, porque cuando está mal, si vende mucho”, finalizó.