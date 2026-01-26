En la Universidad de Chile se dejó ver una importante salida de jugadores tras lo que fue la culminación de la temporada 2025 y entre uno de estos estaba el nombre del atacante argentino, Rodrigo Contreras.

El ‘Tucu’ llegaba como una de las grandes cartas de gol para la U en el 2025, pero por diversas situaciones, el delantero nunca pudo mostrar su mejor versión en el club, por lo que decidieron no hacer uso de su opción de compra.

Por esto, el jugador argentino buscó una nueva experiencia en el exterior, en la que se transformó en nuevo jugador del Millonarios de Colombia para esta temporada 2026.

En Colombia el fútbol ya se dio por iniciado y el ‘Tucu’ ha podido mostrar una gran versión futbolística, la que tiene ilusionados a todos los hinchas de Millonarios, quienes están muy contentos con lo que ha sido su rendimiento.

Contreras brilla en Colombia | Foto: Photosport

Este pasado fin de semana, Contreras fue protagonista en su equipo, en el que anotó el único tanto de la derrota de Millonarios por 2-1 ante Junior de Barranquilla por la segunda fecha del torneo colombiano.

A pesar de la derrota, los hinchas del conjunto de ‘Los Embajadores’ llenaron de elogios al ex Universidad de Chile, quien es uno de los pocos jugadores que se salvan de las críticas de los fanáticos de Millonarios.

“Que delantero jodido Rodrigo Contreras, la cantidad de oportunidades que se fabricó él solo, y ademas hizo gol”, señaló un fanático.

“Rodrigo Contreras sigue dejando sensaciones positivas. Un delantero autosuficiente y con entrega, no se queda en el área, viene a jugar. Ojalá pueda aportar constantemente al juego de Millonarios, y mejor si es anotando”, declaró otro hincha.

El ‘Tucu’ espera poder tener un 2026 perfecto junto a su nuevo equipo, en la que desea consolidarse en Millonarios y ser de gran ayuda para los desafíos de su club en el fútbol colombiano.

Revisa los elogios al ‘Tucu’ Contreras en Colombia