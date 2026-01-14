El delantero argentino, Rodrigo Contreras puso punto final a lo que fue su paso por la Universidad de Chile en el 2025, ya que el club no ejecutó la opción de compra por el jugador, ni vio la manera de buscar la continuidad del atacante.

El ‘Tucu’ llegaba como un gran nombre para poder reforzar el ataque de la Universidad de Chile, pero distintas situaciones en la temporada, hicieron que el jugador estuviera muy lejos de su mejor nivel.

Por esto, el atacante tras no seguir en la U, debió buscar nuevos rumbos en su carrera, en la que tras semanas de misterio, el jugador logró encontrar su nuevo destino, en donde ya fue oficializado.

Contreras es nuevo refuerzo de Millonarios

Tal como lo adelantó nuestro sitio hace unas semanas, Rodrigo Contreras tras su salida de la Univerisdad de Chile, tenía todo encaminado con Millonarios de Colombia para este 2026.

Contreras tiene nuevo club | Foto: Photosport

Esta llegada se oficializó en las últimas horas, en la que el conjunto de ‘Los Embajadores’ en sus redes sociales dio a conocer su video de presentación para el ex Universidad de Chile.

“De Tucumán a Bogotá. Ya estoy en mi nuevo territorio” ¡Rodrigo bienvenido al Embajador”, fue lo que indicaron a la llegada de Contreras.

De esta manera, Rodrigo Contreras deja atrás lo que fue su paso por la Universidad de Chile y espera en el 2026 poder mostrar su mejor versión en el fútbol colombiano junto a Millonarios.