Universidad de Chile ha tenido un sinfín de figuras extranjeras en sus filas, pero no todas han logrado éxito en la institución. Ejemplo de ello es un jugador que se enamoró de la camiseta azul y puede participar en el Mundial de 2026.

¿De quién se trata? Arribó en 2015 a Santiago y se dirigió a La Cisterna para integrarse a las series inferiores de la escuadra estudiantil. Es boliviano y se llama Moisés Villarroel.

A más de 10 años de su paso por el Centro Deportivo Azul, el actual volante de Blooming rememoró dicha experiencia y se rindió ante el conjunto laico. No pudo sumar minutos en el profesionalismo.

“En 2015 estaba en Blooming jugando un torneo de invierno y me comentaron que había un scouting viéndome en los entrenamientos y en los partidos“, comenzó señalando.

En dicha línea, sobre su estadía en Universidad de Chile, agregó: “En cuestión de dos semanas se da la llegada a la U, llegué muy joven y no pude jugar por el tema de la edad“.

Moisés Villarroel estuvo en Universidad de Chile con tan solo 16 años. (Imagen: Photosport)

Su paso por Universidad de Chile

Sobre el mismo punto, el seleccionado boliviano, que es candidato a representar a su país en el repechaje mundialista de marzo, destacó cómo fue estar en el camarín azul. No lo olvidará nunca.

“Había un equipazo en ese entonces, estaban Johnny (Herrera), (Gustavo) Lorenzetti, ‘Pepe’ Rojas, (Gustavo) Canales, etc. Había un montón de figuras y fue de mucha ayuda para mi carrera”, comentó.

“Ver a esa calidad de jugadores y lo que significa la U, con esa calidad que tiene el CDA, no me lo imaginaba. Hay una conexión especial entre el jugador y la hinchada, son muchos seguidores. Fue una experiencia inolvidable”, cerró.

En resumen: