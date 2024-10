Historias de jugadores que se formaron en Universidad de Chile y no pudieron debutar hay muchas. Sin embargo, una de ellas llama la atención. ¿La razón? El jugador emigró a España por sus condiciones, pero no logró afianzarse.

Incluso, todavía le duele no haber debutado con los azules. Tuvo un complejo proceso personal tras salir del club de toda su vida y localizarse en Europa. A cuatro años de dicha experiencia, saca conclusiones.

¿De quién se trata? Nicolás Clavería. El volante de 24 años entregó detalles de su compleja carrera, que ha tenido altibajos. Viajó a la cuarta división de España en 2020, un año después recaló en Palestino y actualmente está en Santiago City.

“Cuando me fui, le daba muchas vueltas al tema y si había tomado una buena decisión o no, pero con el tiempo me di cuenta que era lo correcto. La U no tenía una proyección conmigo en ese momento”, señaló a AS Chile.

Tras ello, confesó su amor por la camiseta azul. Sueña con volver. “Cuando Diego Rivarola llamó a mi papá para ofrecerme ir a la U, no lo pensé dos veces y le dije que sí, mi familia completa es de la U”, reveló.

En dicha línea, agregó: “Tengo esa espinita de no haber debutado y el día de mañana me encantaría volver a vestir esa camiseta. (…) Le tengo el mismo cariño y aprecio al club”.

Nicolás Clavería sueña con volver a Universidad de Chile.

Amor azul

¿Por qué tantas ganas de volver? Recalcó su cariño por la institución. A pesar de tener club y haber ascendido al profesionalismo, no puede esconder que ve la vida en azul.

“Yo me considero un hincha más. Muchas veces dicen que corre sangre azul por la gente de la U y yo lo siento así. Si el día de mañana se pudiera dar un regreso yo feliz lo tomaría, me marco ese objetivo a largo plazo”, destacó.

“En la vida todo pasa por algo y cada paso que fui dando fue para seguir creciendo como persona. Creo que me hice muy fuerte mentalmente”, concluyó.