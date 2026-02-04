La Delegación Presidencial de la región del Biobío se refirió a la suspensión del partido entre Huachipato y Universidad de Chile, el que debía jugarse el próximo domingo 8 de febrero al mediodía en el Estadio CAP de Talcahuano.

Un informe de Conaf por la situación vivida por los incendios forestales provocó el rechazo de las autoridades para la realización del encuentro entre los acereros y universitarios. El delegado presidencial de la región, Eduardo Pacheco, explicó la situación en la zona.

“Estamos en un Estado de Excepción Constitucional por Catástrofe en la zona de la provincia de Concepción, y eso implica, obviamente, que todo el trabajo en materia de seguridad por parte de las policías está radicado precisamente en las zonas donde están las familias afectadas por los incendios forestales para diversas tareas”, apuntó la autoridad.

La programación de Huachipato y Universidad de Chile en ascuas (Photosport).

“Un segundo concepto importante es el informe de Carabineros que ha condicionado diversas medidas; por ejemplo, señalaba que no era posible jugar con público visitante y eso también está dentro de los aspectos a considerar y, también, obviamente, se hacían reducciones de aforo importantes“, aseguró.

En esa línea, la autoridad regional aseguró que están buscando soluciones para encontrar otro recinto con el fin de que se juegue el partido. Situación que va en sintonía con el protocolo que establecieron la ANFP y TNT Sports para este tipo de casos en el fútbol chileno.

“Ahora, ese rechazo a la solicitud implica que también se ha entregado toda la articulación necesaria por parte de la Delegación Presidencial para ayudar a los clubes a buscar otro lugar, que se busque otro centro deportivo, otro estadio que reúna las condiciones de seguridad que sabemos que hoy día son muy frágiles“, cerró.

En resumen…