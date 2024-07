Gonzalo Montes tiene claro en qué equipo quiere jugar en el segundo semestre. El volante de Huachipato, que ha estado en el radar de Universidad de Chile, no dudó en indicar cuál es su principal deseo.

¿A dónde quiere partir el volante de 29 años? Quiere volver a su país de origen, Uruguay. A pesar de ello, aseguró que salir de Talcahuano no será para nada fácil: los sureños adquirieron su carta.

“Me gustaría ir a Nacional, se lo dije al club y a mis representantes, pero es complicado. Huachipato compró mi pase, juego siempre y soy importante para el club”, comenzó señalando a Radio Sport 890.

Es más, afirmó que el conjunto charrúa ya intentó ficharlo, pero no lo logró. ¿La razón? No logró sortear el obstáculo que representa el conjunto chileno, que no lo dejará partir sin obtener algo a cambio.

“Hace un año Nacional también me buscó pero no se pudo llegar a un acuerdo. La situación hoy es muy parecida. Yo tengo contrato hasta fines de 2025 y Huachipato no es un club fácil para negociar, va a querer un rédito económico”, añadió.

Gonzalo Montes tiene contrato vigente con Huachipato. Es del gusto del DT de Universidad de Chile.

El precio de Gonzalo Montes

Pero, ¿cuánto dinero quiere Huachipato por Gonzalo Montes? Según lo recabado por BOLAVIP CHILE, el club comenzará a negociar su pase por un millón de dólares por el 80% del pase.

A pesar de ser del gusto de Gustavo Álvarez (ya lo dirigió en el mismo club y alzó el torneo 2023 con él), no hay ninguna oferta formal de Universidad de Chile por su carta.

¿Llegará a huestes azules? En caso de sumar minutos por los sureños en la fecha 16, no podrá cambiar de club en la categoría de honor. No obstante, la ventana seguirá abierta para emigrar a Nacional.