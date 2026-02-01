Claudio Borghi, referente histórico de Argentinos Juniors, rompió el silencio sobre el desembarco de Brayan Cortés y Leandro Fernández en el “Bicho” de La Paternal.

En una entrevista concedida a Las Últimas Noticias (LUN), el actual comentarista deportivo aclaró cuál fue su verdadero rol en las negociaciones que llevaron a las figuras de Colo Colo y Universidad de Chile al fútbol trasandino.

Ante la interrogante sobre su influencia en estos fichajes, el “Bichi” fue categórico al desmarcarse de la gestión inicial. El exentrenador de la Selección Chilena aseguró que él no fue la persona encargada de contactar a los futbolistas ni tampoco quien entregó los nombres a la dirigencia del club argentino para iniciar los seguimientos.

Sin embargo, Borghi admitió que su opinión fue requerida por la institución una vez que las tratativas ya estaban en curso. Según explicó el campeón del mundo, la dirigencia de Argentinos Juniors aprovechó su conocimiento del medio chileno para realizar consultas específicas sobre el perfil de ambos jugadores antes de cerrar sus incorporaciones.

Respecto a Brayan Cortés, el estratega reveló que sus comentarios se centraron en la calidad técnica y el estatus del guardameta. El “Bichi” destacó ante el club que se trata de un arquero de nivel de selección nacional y aclaró que nunca tuvo conocimiento de supuestos problemas internos que pudieran afectar su rendimiento o disciplina.

En el caso del delantero Leandro Fernández, la preocupación del club argentino apuntaba directamente a su comportamiento fuera de las canchas durante su estadía en Chile. Sobre este punto, Borghi fue enfático al dar buenas referencias, señalando que el atacante tuvo un paso ejemplar y sin ningún tipo de inconvenientes reglamentarios o personales: “De Leandro me preguntaron si él se había portado bien en Chile y yo les dije que sí, cero problemas”.

Finalmente, el ex DT de Colo Colo subrayó que su participación se limitó exclusivamente a responder estas consultas de manera honesta y breve. “Nada más que eso dije”, concluyó Borghi, dejando claro que, aunque su palabra tiene peso en La Paternal, la decisión final y el contacto inicial fueron mérito exclusivo del departamento de fútbol del club.

DATOS CLAVE

Claudio Borghi aclaró que no contactó ni “dateó” a los jugadores para su llegada a Argentina.

El club consultó al Bichi si Leandro Fernández se había “portado bien” en su paso por Chile.