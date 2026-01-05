Universidad de Chile comenzó una nueva era junto a Francisco Meneghini. El DT comandó al plantel que inició sus trabajos en el Centro Deportivo Azul tras unas largas vacaciones.

Y entre sus pupilos, el novel entrenador contó con la presencia de un jugador que ha marcado pauta en el mercado de fichajes: se rumoreó sobre una eventual salida a fines de 2025.

¿De quién se trata? Cristopher Toselli estuvo en La Cisterna. Así quedó graficado a través de las propias redes sociales del club, en las que se aprecia al arquero entrando al gimnasio del recinto deportivo.

Con esto, quedan dudas sobre su eventual partida de Universidad de Chile. A sus 37 años, tendrá que seguir remando desde atrás en la consideración, siendo Gabriel Castellón la inminente pieza titular.

Cabe consignar que durante la última temporada, Cristopher Toselli solamente disputó 11 encuentros en conjunto estudiantil. En ellos, recibió 12 goles y mantuvo la valla invicta en dos oportunidades.

Tras Gabriel Castellón, asoma Cristopher Toselli. ¿Se mantendrá en la U? (Foto: Club Universidad de Chile)

Más casos similares en Universidad de Chile

A la par del portero mencionado, en el primer día de pretemporada del elenco universitario estuvieron presentes nombres como Lucas Assadi, Matías Sepúlveda, Sebastián Rodríguez, Antonio Díaz y David Retamal.

¿Qué tienen en común? Se han reportado sus posibles salidas en este libro de pases. Mientras los dos primeros pueden ser vendidos, el tercero puede rescindir contrato y los últimos dos mencionados pueden partir a préstamo.

En resumen: