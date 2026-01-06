Universidad de Chile puede perder a su máxima joya en este mercado de fichajes. A pesar de tener contrato vigente, Lucas Assadi despertó la atención en Sudamérica por su notable temporada 2025.

Uno de los conjuntos que está tras la figura de 21 años es Atlético Mineiro. Esta vez, la información no es un rumor: fue confirmada por la propia cúpula del elenco brasileño en las últimas horas.

En conferencia de prensa, el director deportivo de la institución, Paulo Bracks, fue consultado sobre la promesa de Universidad de Chile y no escondió su deseo. Puede reforzar al cuadro de Minas Gerais.

“Es un jugador interesante, es un jugador que nos interesa“, comenzó señalando el dirigente.

Sin embargo, sobre la misma línea del crack azul, agregó: “Su nombre está sobre la mesa. No está fichado ni cerca de fichar, pero no niego que es un jugador interesante“.

Lucas Assadi está en la mira de Atlético Mineiro. Pertenece a Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

El 2025 de Lucas Assadi en Universidad de Chile

Durante la última campaña, el seleccionado nacional disputó una totalidad de 30 compromisos con la camiseta azul. En tales enfrentamientos, logró anotar 11 goles y entregar seis asistencias.

Cabe consignar que su contrato con Universidad de Chile rige hasta diciembre de 2026: no saldrá por menos de 5 millones USD. Una teleserie que parece recién comenzar en el libro de pases.

En resumen: