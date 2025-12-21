En la Universidad de Chile sin duda que ha sido un importante tema lo que es la situación de Gustavo Álvarez en la banca técnica del equipo, quien parece tener sus últimos días como DT de la U tras manifestar su deseo de dejar el club.

Sobre este tema, el periodista nacional Sebastián Esnaola comentó en ‘La Magia Fest’ lo que fue la postura que tomó el estratega argentino sobre esta anunciada salida, la que sin duda lo dejó muy mal parado contra el hincha azul.

“Alguien tiene el legitimo derecho de buscar otros horizontes, está bien, pero uno pide más transparencia, que (Álvarez) lo diga, quiero buscar otras ofertas, antes que hacerse el amurrado, el enojado”, parte señalando Esnaola.

Agregando a esta, el comunicador indica que el DT ha tomado una postura bastante errada, ya que él también con sus decisiones hizo que el equipo no haya cosechado lo resultados que todos esperaban para este 2025.

Esnaola le cae a Álvarez y su postura en la U | Foto: Photosport

“Él tiene mucha responsabilidad en conformación del plantel y muchas cosas, como para que ahora se haga el amurrado”, declara.

Esnaola y el fin de Álvarez en la U

Finalmente, Esnaola se queda con el mal sabor de boca en que el proceso de Gustavo Álvarez terminó de la peor manera posible, con un entrenador que hizo un buen trabajo dentro de la U, pero que terminó saliendo por la puerta de atrás por las formas, en donde le gustaría que el DT haya sido más sincero.

“Me hubiera gustado que si tenía la intención de seguir, buscara una chance, esto estaba fraguado de antes (su salida), todo indicaría que se iría a Perú, me parece un final triste, uno pensaba que podía ser la historia distinta con él y se había impregnado un poco, pero son tiempos fríos, que el amor a la camiseta es de boca para afuera”, cerró.

En Síntesis