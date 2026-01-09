Universidad de Chile continúa reforzando su plantel de cara a la próxima temporada, con Francisco “Paqui” Meneghini priorizando la llegada de futbolistas que aporten calidad y experiencia en posiciones claves

El primer refuerzo confirmado fue el regreso de Eduardo Vargas, un golpe mediático que reavivó la ilusión de los hinchas del Romántico Viajero y marcó el inicio de un mercado que promete movimientos importantes en el Centro Deportivo Azul.

Ahora, la expectativa se concentra en el segundo refuerzo, luego de que en las últimas horas surgiera un indicio claro a través de redes sociales que rápidamente generó certezas entre los fanáticos bullangueros. ¿Qué pasó?

Lucas Romero viaja a Chile para estampar su firma en la U

Se trata del mediocampista paraguayo Lucas Romero, proveniente de Recoleta FC, quien se convertirá en el segundo refuerzo confirmado del Chuncho para la próxima temporada.

La señal llegó desde Instagram, donde Dahi Zárate, esposa del futbolista, compartió una imagen desde el aeropuerto rumbo a Chile, publicación que fue interpretada como una confirmación tácita del arribo del volante guaraní.

“Con todo y por todo. Que esta camiseta te lleve a cumplir tus sueños”, escribió la pareja del jugador, acompañado de un corazón azul y un balón de fútbol, mensaje que rápidamente se viralizó entre los seguidores azules.

La historia de la esposa de Lucas Romero | FOTO: Instagram

De esta manera, el mediocampista de 23 años se sumará al plantel de Universidad de Chile para reforzar el mediocampo y aportar equilibrio, en una zona donde el cuerpo técnico considera clave elevar el nivel competitivo del equipo laico.

En síntesis…

Universidad de Chile ya tiene a su segundo refuerzo para la próxima temporada. El mediocampista paraguayo Lucas Romero viaja a Chile para incorporarse al plantel azul, luego de que su esposa publicara una imagen rumbo al país, confirmando de manera indirecta su arribo.