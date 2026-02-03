El escenario judicial para Universidad de Chile se complicó tras su estreno ante Audax Italiano en la Liga de Primera. El Tribunal de Disciplina de la ANFP resolvió citar a la dirigencia azul para la próxima semana, a raíz de los incidentes registrados en las tribunas del Estadio Nacional durante ese compromiso.

La decisión se sustenta en los informes elaborados tanto por el árbitro del partido como por el comisario designado, donde se detallan desórdenes y hechos de violencia ocurridos en el sector de galería sur. Estos antecedentes reabrieron el debate en torno a la seguridad en el principal recinto deportivo del país y obligan a Azul Azul a preparar su defensa ante el ente disciplinario.

Pese a la preocupación que generó la citación entre los hinchas, es clave precisar el estado actual del proceso. Hasta ahora, el Tribunal no ha aplicado ningún castigo, ya que esta instancia corresponde únicamente al inicio de la investigación y a la etapa en que el club debe entregar sus descargos formales.

En ese sentido, desde el entorno universitario recalcan que no existe, por ahora, ninguna medida en contra de la parcialidad azul. No hay cierre de sectores ni reducción de aforo decretada para los próximos partidos, por lo que los encuentros venideros se mantienen programados con normalidad.

En la audiencia fijada para la próxima semana, los abogados de Universidad de Chile presentarán antecedentes documentales y registros audiovisuales. La estrategia estará enfocada en individualizar a los responsables directos de los hechos y en demostrar que el club cumplió con los protocolos de seguridad exigidos por las autoridades y por el plan Estadio Seguro.

Una vez escuchada la versión del club, el Tribunal dejará el caso en deliberación para emitir una resolución en una fecha posterior, lo que podría extender la incertidumbre por varios días más.

Mientras tanto, la U continúa con su planificación deportiva habitual y se espera que en los próximos días la dirigencia entregue un pronunciamiento oficial sobre las medidas que adoptará para resguardar el Estadio Nacional.

