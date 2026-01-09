Leandro Fernández ya no es más jugador de Universidad de Chile y dejó atrás tres años defendiendo la camiseta de la U, donde mezcló buenas con malas, pero siempre fue un aporte para el conjunto universitario.

Si bien su salida se debe ‘oficialmente’ a que no era del gusto de Francisco ‘Paqui’ Meneghini, poco a poco van surgiendo distintas versiones sobre el por qué terminó saliendo del cuadro azul con la pretemporada ya iniciada.

Fernández se fue de Universidad de Chile. | Foto: Photosport

Según reveló El Mercurio, en una de las hipótesis que se maneja sobre la salida de Leandro Fernández de Universidad de Chile, Manuel Mayo habría jugado un rol clave para determinar su adiós definitivo de la U.

El citado medio explica brevemente y sin profundizar que Manuel Mayo le habría bajado el pulgar a Leandro Fernández por los supuestos ‘problemas’ de “Lea’ con los juveniles de Universidad de Chile.

Lo cierto es que más allá de Manuel Mayo o la decisión de Paqui Meneghini, Leandro Fernández no sigue siendo jugador de Universidad de Chile y al otro lado de la Cordillera de los Andes aseguran que el trasandino continuará su carrera en Argentinos Juniors junto a Brayan Cortés.

En síntesis

Manuel Mayo habría determinado el adiós de Leandro Fernández por problemas con los juveniles.

El delantero argentino defendió la camiseta de Universidad de Chile durante tres años seguidos.