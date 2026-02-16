Universidad de Chile tuvo un largo proceso antes de inclinarse por Francisco Meneghini como su entrenador para 2026. En dicha labor, el conjunto estudiantil posó su atención sobre un estratega que vive una pesadilla.

¿Por qué? Arribó a su nuevo equipo en Brasil y no lo está pasando para nada bien: acumula cinco partidos sin saber de triunfos. Ante ello, su proceso comienza a tambalear. Ese es el caso de Martín Anselmi.

Tras firmar contrato con Botafogo, los resultados no lo han acompañado. En el último duelo, cayó 1-0 ante Fluminense y quedó en la medianía de la tabla en el Brasileirao.

Su última victoria fue el 29 de enero, en la que superó 4-0 a Cruzeiro. De ahí en más, fue derrotado dos veces por Fluminense (una por el Campeonato Carioca), Gremio y Vasco da Gama.

Por el momento, la escuadra del DT argentino marcha en la duodécima posición de la liga nacional con tres puntos en tres encuentros disputados. Su situación comienza a tornarse gris.

Martín Anselmi vive una pesadilla tras rechazar a Universidad de Chile. (Foto: Getty Images)

Le dijo que no a Universidad de Chile

Cabe consignar que Martín Anselmi rechazó vestirse de azul para esta campaña. Tras su paso por Porto FC, se inclinó por tener una experiencia de mayor envergadura en Sudamérica.

¿Cómo le hubiese ido en Universidad de Chile? Una incógnita que nunca será resuelta. Se alejó de la órbita laica y ahora tendrá que revertir un complejo panorama en su club.

En resumen: