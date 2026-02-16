Universidad de Chile espera a este martes para volver a los entrenamientos y enfocarse en Deportes Limache. A pesar de los malos resultados, Francisco Meneghini decidió entregar tres jornadas de descanso al primer equipo.

Sin embargo, dicha determinación no alcanzó a todos los jugadores del plantel profesional. Uno de ellos, trabaja a toda máquina para estar al 100% -lo antes posible- para el cuerpo técnico. Su nombre es Marcelo Morales.

Según la información recabada por BOLAVIP Chile, el lateral izquierdo se ha mantenido desarrollando sus labores en el CDA con una misión: terminar de realizar su acondicionamiento físico.

Tal como fue confirmado por el DT argentino, el zurdo de 22 años llegó sin competencia. Tiene la obligación de ponerse a punto para estar apto y así entrar en el esquema titular.

A pesar de que ya sumó minutos ante Huachipato, su esfuerzo no cesa. Cabe consignar que Diego Vargas le ha ganado la pulseada ante la ausencia de Felipe Salomoni por su castigo.

Marcelo Morales trabaja a toda máquina en su acondicionamiento físico. (Foto: Club Universidad de Chile)

El descanso para Universidad de Chile

Acorde a lo que informó BOLAVIP Chile, el resto de futbolistas se reunirá el martes 17 de febrero en La Cisterna. En tal día, comenzará la preparación para recibir a Deportes Limache.

Un compromiso clave para la escuadra universitaria, que tiene como objetivo enmendar el camino. Se jugará el domingo 22 de febrero, desde las 20:30 horas, en el Estadio Nacional.

