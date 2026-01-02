Universidad de Chile ya oficializó a Francisco ‘Paqui’ Meneghini como flamante nuevo entrenador del cuadro azul, quien llega al CDA para reemplazara Gustavo Álvarez tras dos temporadas junto al cuadro universitario.

Ahora, viene la parte difícil para la dirigencia estudiantil: deben elegir con pinzas los refuerzos de cara a la temporada 2026 donde la plata no sobra y tienen que afrontar cuatro torneos con la ilusión de meterse en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Castellanos será nuevo jugador del West Ham. | Foto: Getty Images

Desde el cielo le cayó un verdadero salvavidas a la U, toda vez que Valentín ‘Taty’ Castellanos será vendido al West Ham de Inglaterra por una cifra cercana a los 29 millones de euros y la U vería parte de ese monto.

¿Cómo? Resulta que los azules hicieron debutar profesionalmente a Castellanos y la FIFA premia ese mecanismo de solidaridad con el 1% de la transferencia, es decir, un monto cercano a los 300.000 euros recibirá la U.

Será la dirigencia de Azul Azul la que determine cómo se usará el dinero que llegará al CDA, pero sin duda que puede ser un beneficio extra para la U en búsqueda de jugadores para ser protagonistas la temporada 2026 y quedarse con el esquivo título de la Liga de Primera.

En síntesis

Francisco Meneghini asumió oficialmente como nuevo entrenador de Universidad de Chile para 2026.

La venta de Valentín Castellanos al West Ham otorgará 300.000 euros a la U.