Han pasado varias semanas desde que quedó sellada la salida de Gustavo Álvarez de Universidad de Chile, técnico que tenía contrato vigente con los azules por todo el 2026, pero decidió terminarlo de manera anticipada.

El director técnico argentino habría tomado la tajante decisión de dejar a la U porque tenía prácticamente arreglada su llegada a la Selección de Perú, pero al parecer todo se fue a las pailas y se quedó sin pan ni pedazo.

Mano Menezes sería el nuevo DT de Perú. | Foto: Photosport

Gerson Cuba, destacad periodista peruano, dio a conocer en su cuenta oficial de X quién será el nuevo entrenador de Perú: “Mano Menezes es el nuevo DT de la Selección Peruana. Será presentado mañana (hoy) a las 5 pm en el Hotel Hyatt de San Isidro”, dijo.

A falta de la oficialización del histórico técnico brasileño en Perú, Gustavo Álvarez se habría quedado sin nada tras su salida de Universidad de Chile y ahora deberá buscar una nueva opción para continuar su carrera como director técnico.

Lo cierto es que en un momento se decía que Gustavo Álvarez estaba listo en Perú, pero algo pasó entremedio que las partes se alejaron y ahora todo indica que Mano Meneses tomará el fierro caliente de revivir a una Selección Peruana que viene a la baja.

En síntesis

Gustavo Álvarez terminó anticipadamente su contrato vigente de 2026 con Universidad de Chile.

El entrenador Mano Meneses será presentado hoy como nuevo director técnico de Perú.